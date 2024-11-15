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В МИД РФ выразили озабоченность на фоне протестов в Абхазии

Захарова заявила, что РФ с озабоченностью следит за протестами в Абхазии

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РИА Новости

Российское руководство с озабоченностью следит за протестами в Абхазии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Дипломат отметила, что оппозиционные силы в Абхазии «не сочли возможным» разрешить все разногласия с властями посредством диалога и вышли за рамки правового поля. Из-за этого в республике произошла эскалация внутриполитического конфликта, которая вне зависимости от результата затормозит развитие Абхазии.

«Очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики», — подчеркнула Захарова.

При этом представитель министерства обратила внимание, что российские власти не вмешиваются во внутренние дела Абхазии. Тем не менее Москва рассчитывает на мирное урегулирование конфликта с соблюдением действующего законодательства, добавила она.

15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ о реализации российскими компаниями инвестиционных проектов в республике. Оппозиция заявила, что этот договор не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста в городе Сухум.

Несколько тысяч человек собрались у здания высшего законодательного органа, впоследствии захватив ряд правительственных зданий. По информации журналистов, сейчас администрация президента республики готовит документ об отзыве из парламента проекта о ратификации соглашения.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».

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Протесты в Абхазии
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