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Женщина попала в больницу, купив препарат для похудения в салоне красоты

Daily Mail: шотландка купила в салоне красоты препарат для похудения и попала в больницу

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Женщина из Шотландии попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как приняла препарат для похудения, купленный в салоне красоты, пишет Daily Mail.

Николь Райт, 31-летняя мать двоих детей из Северного Эйршира, оказалась в больнице из-за поддельного препарата для похудения. Женщина приобрела инъекции за £120 в местном салоне красоты, надеясь сбросить вес перед отпуском в Турции.

После инъекции, содержащей половину минимальной дозы, Райт начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем, включая рвоту и сильные боли в животе. Через несколько дней ей потребовалась неотложная медицинская помощь, где врачи стабилизировали состояние пациентки и вывели из ее организма неизвестные вещества.

Женщина считает, что препарат мог быть поддельным, хотя окончательные анализы пока не подтвердили это. Теперь Райт призывает других избегать покупки подобных средств у продавцов без лицензии и отметила, что впредь будет учить своих дочерей уважать свое здоровье.

В полиции сообщили, что проводят расследование инцидента, но какие-либо обвинения владельцам салона предъявлены не были.

Ранее в США мужчина проглотил наушник во сне и оказался в больнице.

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