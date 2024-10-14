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Мужчина проглотил наушник во сне и оказался в больнице

Американец случайно проглотил наушник и попал в больницу

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Shutterstock

Житель США уснул с наушниками и случайно проглотил один из них во сне, об этом он рассказал на портале Reddit.

Мужчина рассказал, что сильно устал на работе и поздно вернулся домой с головной болью. Чтобы быстрее заснуть, он включил на телефоне фильм и воспользовался наушниками, так как не хотел беспокоить соседей.

«Примерно через час, в полусне, я подумал, что подавился таблеткой и проглотил ее», — рассказывает он.

После этого мужчина сразу подскочил с кровати, так как он осознал, что никаких таблеток не принимал. Кроме того, американец не мог найти левый наушник.

«Спустя 10 минут я так и не смог его найти», — продолжил автор поста.

С утра он отправился к врачу, которые сделали ему рентген и подтвердили его догадки — наушник был проглочен. Кроме того, американцу дали направление в отделение неотложной помощи на случай, если аккумулятор наушника растворится под действием желудочного сока.

«Теперь мне придется провести выходные со слабительным и CD-плеером», — пошутил мужчина.

Ранее школьник два года жаловался на неприятный запах из-за застрявшего в носу шурупа.

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