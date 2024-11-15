Россиянин жестоко избил знакомого и бросил его в овраг

В Хакасии мужчина изувечил знакомого и бросил его в овраг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника канала, 14 ноября в селе Белый Яр между местными жителями произошел серьезный конфликт. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний мужчина напал на 41-летнего приятеля и нанес ему тяжелые травмы головы.

Затем злоумышленник вывел пострадавшего за ограду и столкнул с обрыва, в результате потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемого уже задержали, он частично признал свою вину.

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