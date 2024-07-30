Петербургский ресторатор из ревности проломил голову участнице конкурсов красоты

В Санкт-Петербурге участницу конкурсов красоты в тяжелом состоянии доставили в больницу после избиения ее сожителем. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, 46-летний мужчина напал на свою 42-летнюю возлюбленную из ревности и жестоко избил ее в квартире на Серебристом бульваре. Женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, контузией, переломами височной кости, а также синяками и гематомами.

Подозреваемого вскоре задержали. Тогда же выяснилось, что он уже был судим за кражи и хулиганство. Сообщается, что сейчас задержанный занимается ресторанным бизнесом.

В отношении петербуржца возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что россиянка простила сожителя, избившего ее трехлитровой банкой по голове.