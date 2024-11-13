Семья нашла своего кота, которого с порога дома украл неизвестный мужчина

Семья из Англии нашла своего кота, которого с порога дома украл неизвестный мужчина, пишет Daily Mail.
Супруги Анабела и Джозеф Кунья вновь встретились со своим котом Симбой, который был найден скулящим в саду в нескольких километрах от их дома после похищения.
Шестилетний рыже-белый кот был украден в Митчеме неизвестным мужчиной, забравшим его с порога дома. Хозяева питомца рассказали, что немедленно обратились в полицию, после того как увидели, как вор уходит с кричащим Симбой.
Анабела выразила благодарность всем, кто помогал в поисках.
«Я потрясена обществом и всеми друзьями, которые старались помочь», --признается женщина .
Кот живет у супругов уже пять лет, и они даже назначили вознаграждение в размере £1000 стерлингов за его возвращение. В полиции сообщили, что продолжают расследование инцидента и пытаются установить личность вора.
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