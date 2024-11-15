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В «Ростелекоме» объяснили, почему YouTube работает нестабильно

В «Ростелекоме» заявили, что Google уже три года не обновляет оборудование в РФ

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Artyom Sobolev/Shutterstock/FOTODOM

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали газете «Взгляд», что нестабильность в работе YouTube наблюдается из-за того, что компания Google, которой принадлежит видеохостинг, уже три года не расширяет и не обновляет в России оборудование для кэширования контента.

«Со стороны «Ростелекома» нет и не было технических ограничений YouTube. <...> Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам», — отметили в пресс-службе.

Накануне гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным во время их встречи 13 ноября проблемы с YouTube в стране. По словам режиссера, он сказал президенту, что замедление видеосервиса нецелесообразно. Глава государства, по заявлению Шахназарова, пообещал «разобраться» с ситуацией.

Позже сервис GlobalCheck известил о восстановлении доступа к YouTube у абонентов большинства крупнейших российских мобильных операторов. При этом видеоплатформа открывается без проблем далеко не у всех россиян.

Ранее песков заявил, что проблемы с YouTube не приоритетный вопрос для россиян.

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