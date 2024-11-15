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Мурманчанка попала в больницу после избиения супругом во время ссоры

В Мурманске мужчина избил свою жену во время ссоры и та попала в больницу

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Depositphotos

В Мурманске ссора супругов закончилась избиением и госпитализацией. Об этом сообщает TV21.ru.

По информации телекомпании, мужчина приревновал свою жену 1998 года рождения и между ними начался конфликт. В ходе ссоры муж напал на женщину и нанес ей несколько ударов руками и ногами в область головы.

Россиянка упала на пол и стала звать на помощь. После этого мужчина испугался за здоровье жены и вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в медицинское учреждение.

Сотрудники больницы сообщили о поступлении избитой женщины в полицию. Информации о ее состоянии не поступало. Стражи порядка задержали ее супруга и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь россиянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее российские подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик.

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