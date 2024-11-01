Бывший художник Disney получил 25 лет тюрьмы за педофилию и торговлю людьми

В Париже приговорили экс-художника американской компании Disney и Pixar Бухалема Бучибу к 25 годам тюрьмы за педофилию и торговлю людьми. Об этом сообщает Le Figaro.

Суд доказал причастность 59-летнего Бучибы к насилию над несколькими сотнями детей на Филиппинах с 2012 по 2021 год. Следствие пришло к выводу, что мужчина через интернет заказывал изнасилования детей на Филиппинах, а после демонстрировал происходящее на стриминговых площадках в режиме реального времени.

Возраст пострадавших составлял от пяти до десяти лет, одной из жертв насилия было два года. Утверждается, что художник также самостоятельно пытал детей и давал указания об особо жестоком обращении с ними.

Помимо тюремного срока, Бучибу обязали выплатить жертвам компенсацию. После выхода из тюрьмы он не сможет работать с детьми, над ним будет установлен контроль в течение 20 лет.

Бухалем Бучиба принимал участие в создании мультфильмов «Рататуй» и «Суперсемейка». В 2014 году его судили за насилие над падчерицей.

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