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Врач объяснила, чем чревато соперничество между матерью и дочерью

Врач Крашкина: соперничество между матерью и дочерью может привести к анорексии

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Depositphotos

Соперничество между матерью и дочерью может способствовать развитию анорексии. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Специалист отметила, что анорексия является одним из серьезных психических заболеваний, которые наблюдаются и лечатся у врачей-психиатров. Единой точки зрения относительно причин ее возникновения не существует до сих пор.

«Важно дифференцировать истинную анорексию и проблемы, связанные с весом у молодых людей. Нужно понять, является ли это реакцией на желание поднять самооценку путем коррекции веса и более презентабельного внешнего вида или же это стойкое убеждение в необходимости значительного снижения веса как нормы», — отметила психотерапевт.

Она добавила, что первым шагом в помощи человеку всегда является разговор.

Ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Елена Павловская до этого говорила, что риск нервной анорексии повышен у девочек-«отличниц», которые предъявляют к себе строгие требования, а также хотят быть во всем успешными.

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии, доцент Екатерина Пырьева в свою очередь отметила, что для профилактики нервной анорексии важны психологический комфорт в семье, уважение к ребенку как к личности, а также культура духовности, а не культ тела.

Ранее врач призвал запретить детям до 18 лет пользоваться соцсетями.

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