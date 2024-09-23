Врач призвал запретить детям до 18 лет пользоваться соцсетями

Использование социальных сетей повышает риск развития тревоги, депрессии и расстройств пищевого поведения у молодых людей. По этой причине доступ к таким онлайн-платформам должен быть полностью запрещен детям до 16 или даже 18 лет. Об этом в беседе с изданием Daily Mail заявил психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании Макс Пембертон.

Пембертон одобряет недавние нововведения некоторых социальных сетей по созданию «подростковых аккаунтов» с расширенным родительским контролем, но считает эти меры недостаточными. По его мнению, основная проблема заключается в самом контенте соцсетей и их способности вызывать зависимость, особенно у уязвимых молодых людей.

По словам доктора, использование таких онлайн-платформ детьми и подростками значительно повышает риск развития у них депрессивного и тревожного расстройств. Кроме того, в социальных сетях часто транслируются недостижимые стандарты внешности, провоцирующие расстройства пищевого поведения, такие как анорексия и булимия.

Врач выступает за полный запрет использования социальных сетей лицами младше 16 или даже 18 лет. Специалист отмечает, что такие ограничения должны быть установлены законодательством, а не правилами IT-компаний. По словам Пембертона, у последних есть очевидные коммерческие интересы в области расширения числа пользователей. Врач также отмечает, что постоянное погружение в онлайн-мир может негативно влиять на концентрацию внимания подростков и их способность справляться со скукой и разочарованиями.

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