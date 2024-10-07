Диетолог рассказала, какие дети могут быть подвержены нервной анорексии

Риск нервной анорексии повышен у девочек-«отличниц», которые предъявляют к себе строгие требования, а также хотят быть во всем успешными. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Елена Павловская, пишут «Известия».

«Чрезмерная заинтересованность подростков диетами, желание контролировать свой вес для того, чтобы соответствовать нереалистичным стандартам внешности негативно отражаются на пищевом поведении. Около половины современных девочек уже в младшем школьном возрасте имеют опыт соблюдения диеты для снижения веса», — отметила она.

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии, доцент Екатерина Пырьева подчеркнула, что девочки и молодые женщины в возрасте от 12 до 24 лет составляют большинство больных нервной анорексией (90%).

Причинами анорексии, кроме особенностей генетики, могут быть роль среды (в частности, пропаганда культа тела) и личностный фактор, когда у человека, например, завышены к себе требования, продолжила она.

У школьников болезнь развивается на фоне подвижности и неустойчивости психических функций, свойственных их возрасту, заметила Пырьева.

«К сожалению, только 30% родителей воспринимают адекватно диагноз ребенка и соглашаются с необходимостью последующего психиатрического наблюдения», — посетовала эксперт.

Для профилактики нервной анорексии важны психологический комфорт в семье, уважение к ребенку как к личности, а также культура духовности, а не культ тела, резюмировала Пырьева.

До этого сообщалось, что в России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом: в 2023 году 62,5% россиян от 19 лет имели избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения. Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%.

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