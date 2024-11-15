Уголовное дело возбудили после изнасилования девушки в туалете петербургского ресторана

В Петербурге после изнасилования 21-летней иностранки в туалете ресторана возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в отношении 36-летнего подозреваемого в изнасиловании девушки из Белоруссии возбуждено уголовное дело. Кроме того, на него составили административный протокол. В данный момент мужчина находится в изоляторе, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все произошло в ресторане на улице Салова во Фрунзенском районе, сообщает 78.ru. На кадрах с места происшествия видно, как в кабинку туалета сначала вошла девушка, а за ней проследовал мужчина, который вышел оттуда через несколько минут, вытирая лоб. При этом посетительница осталась внутри, позже за ней пришли ее подруги.

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