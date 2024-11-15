Двое россиян изнасиловали восьмиклассницу в петербургской сауне

В Петербурге 14-летнюю восьмиклассницу изнасиловали в сауне. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел еще в мае текущего года, однако информация о случившемся поступила в правоохранительные органы лишь в ноябре. Предварительно, двое пьяных россиян в возрасте 18 и 20 лет изнасиловали восьмиклассницу в сауне, расположенной на набережной Обводного канала.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что старший из подозреваемых в данный момент уже находится в СИЗО за другое изнасилование. Стражи порядка также задержали второго предполагаемого преступника, им оказался официант из Ленобласти.

В данный момент детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские проверяют подозреваемых на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее россиянин изнасиловал иностранку в туалете ресторана в Петербурге.