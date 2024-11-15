Таксист отменил заказ и попытался похитить российскую школьницу

Житель Нижегородской области рассказал в соцсетях о попытке похищения 15-летней жительницы Арзамаса таксистом. Историей поделился пользователь «ВКонтакте» в паблике «Весь Арзамас».

По словам автора сообщения, все произошло 14 ноября: 15-летняя девушка вызвала через агрегатор машину, чтобы добраться от родственников из поселка Выездное в Арзамас. Когда она села в салон, и авто начало движение, водитель оповестил ее, что по пути они заберут еще одного человека, после чего отменил заказ. В какой-то момент девушка поняла, что они едут не в сторону города, а к поселку Кирилловка. Там в салон сели не один, а трое мужчин странного вида, после чего машина поехала в сторону областного центра.

В этот момент девушка отправила свою геолокацию подруге и попросила о помощи. Водитель при этом продолжал заверять пассажирку, что довезет ее до дома, как только заедет в «еще одно место». Машина почти три часа колесила по району, пока родственники и друзья школьницы не отследили ее по геолокации и не перехватили.

Как сообщили изданию NewsNN в полиции, сообщений по поводу похищения несовершеннолетней не поступало. Однако там проводят проверку по опубликованной в сети информации.

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