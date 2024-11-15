Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист отменил заказ и попытался похитить российскую школьницу

В Нижегородской области таксист попытался похитить школьницу, но его перехватили

close
Global Look Press

Житель Нижегородской области рассказал в соцсетях о попытке похищения 15-летней жительницы Арзамаса таксистом. Историей поделился пользователь «ВКонтакте» в паблике «Весь Арзамас».

По словам автора сообщения, все произошло 14 ноября: 15-летняя девушка вызвала через агрегатор машину, чтобы добраться от родственников из поселка Выездное в Арзамас. Когда она села в салон, и авто начало движение, водитель оповестил ее, что по пути они заберут еще одного человека, после чего отменил заказ. В какой-то момент девушка поняла, что они едут не в сторону города, а к поселку Кирилловка. Там в салон сели не один, а трое мужчин странного вида, после чего машина поехала в сторону областного центра.

В этот момент девушка отправила свою геолокацию подруге и попросила о помощи. Водитель при этом продолжал заверять пассажирку, что довезет ее до дома, как только заедет в «еще одно место». Машина почти три часа колесила по району, пока родственники и друзья школьницы не отследили ее по геолокации и не перехватили.

Как сообщили изданию NewsNN в полиции, сообщений по поводу похищения несовершеннолетней не поступало. Однако там проводят проверку по опубликованной в сети информации.

Ранее в Краснодаре мигрант пытался похитить девочку с детской площадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами