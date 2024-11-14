В Краснодаре мигрант пытался похитить девочку с детской площадки

В Краснодаре иностранца подозревают в попытке похищения ребенка, мужчина два дня выслеживал девочку и хотел заманить ее конфетами. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТК Краснодар».

Инцидент произошел в ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова. Мужчина два дня подряд предлагал конфеты и пытался увести семилетнюю девочку с детской площадки. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать.

Им оказался 33-летний житель Ростовской области, предположительно иностранец. Мужчина находился в розыске за кражу в Краснодаре. Решением суда он арестован на 10 суток, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Вязьме нетрезвый местный житель едва не похитил пятилетнего мальчика из магазина. 41-летний слесарь-сантехник пришел в магазин за порцией спиртного и закуской. Он заметил в торговом зале ребенка, схватил мальчика за руку и потащил к выходу. Дошкольник начал кричать, ему на помощь пришли продавцы и отец, который в это время выбирал продукты. Похититель скрылся с места, но был задержан правоохранителями. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее в Хакасии мужчина похитил ребенка из детского сада.