Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре мигрант пытался похитить девочку с детской площадки

В Краснодаре задержали мигранта, который пытался увести ребенка с детской площадки

close
Shutterstock

В Краснодаре иностранца подозревают в попытке похищения ребенка, мужчина два дня выслеживал девочку и хотел заманить ее конфетами. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТК Краснодар».

Инцидент произошел в ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова. Мужчина два дня подряд предлагал конфеты и пытался увести семилетнюю девочку с детской площадки. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать.

Им оказался 33-летний житель Ростовской области, предположительно иностранец. Мужчина находился в розыске за кражу в Краснодаре. Решением суда он арестован на 10 суток, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Вязьме нетрезвый местный житель едва не похитил пятилетнего мальчика из магазина. 41-летний слесарь-сантехник пришел в магазин за порцией спиртного и закуской. Он заметил в торговом зале ребенка, схватил мальчика за руку и потащил к выходу. Дошкольник начал кричать, ему на помощь пришли продавцы и отец, который в это время выбирал продукты. Похититель скрылся с места, но был задержан правоохранителями. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее в Хакасии мужчина похитил ребенка из детского сада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами