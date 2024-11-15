В Ленобласти ввели ограничения на посещение ряда островов Финского залива

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение ввести ограничения на посещение внешних островов Финского залива. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Пограничному управлению рекомендовано запретить выдачу пропусков на посещение внешних островов, если деятельность физических лиц не связана с чрезвычайными обстоятельствами или исполнением профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении.

Дрозденко подчеркнул, что ограничения необходимы для повышения эффективности работы пограничной службы. В частности, речь идет о предотвращении угроз использования дронов в акватории Финского залива и обеспечении безопасности на российской территории.

7 ноября финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки предложили разместить беспилотники НАТО на одной из расположенных в стране авиационных баз. По информации журналистов, дроны Североатлантического альянса могут появиться на базе Пирккала. При этом сейчас данные летательные аппараты размещены в Италии.

Ранее в Санкт-Петербурге усилили защиту акватории Финского залива от дронов.