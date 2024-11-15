Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти ввели ограничения на посещение ряда островов Финского залива

Дрозденко: в Ленобласти ограничили посещение внешних островов Финского залива

close
Александр Гальперин/РИА Новости

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение ввести ограничения на посещение внешних островов Финского залива. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Пограничному управлению рекомендовано запретить выдачу пропусков на посещение внешних островов, если деятельность физических лиц не связана с чрезвычайными обстоятельствами или исполнением профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении.

Дрозденко подчеркнул, что ограничения необходимы для повышения эффективности работы пограничной службы. В частности, речь идет о предотвращении угроз использования дронов в акватории Финского залива и обеспечении безопасности на российской территории.

7 ноября финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки предложили разместить беспилотники НАТО на одной из расположенных в стране авиационных баз. По информации журналистов, дроны Североатлантического альянса могут появиться на базе Пирккала. При этом сейчас данные летательные аппараты размещены в Италии.

Ранее в Санкт-Петербурге усилили защиту акватории Финского залива от дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами