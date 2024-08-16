В Петербурге усилили защиту акватории Финского залива от дронов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области усиливают защиту от беспилотников и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз», — отметил он.

По его словам, военные усиливают систему защиты акватории Финского залива от дронов и других воздушных угроз.

До этого стало известно, что модульный вариант зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» может значительно повысить возможности объектовой системы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения угроз террористических атак со стороны украинских ракет и беспилотников. Об этом заявили в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

В апреле армия России нарастила число мобильных комплексов ПВО в Херсонской области.

Ранее в Госдуме оценили призыв главы Татарстана к предприятиям защищаться от дронов ВСУ.