Хозяйка нашла своего пропавшего кота в 500 км от дома

Хозяйка из Шотландии нашла своего пропавшего кота в 500 км от дома, пишет Independent.

Пропавший кот по кличке Бинс вернулся к своей хозяйке Каре Макберни спустя несколько недель после исчезновения. Бинс пропал в конце октября, но его нашли в городе, расположенном в 500 км от дома женщины.

Кара и ее муж искали любимца по всей округе, но безуспешно. В ноябре они получили неожиданный звонок из организации Cats Protection, сообщившей, что благодаря микрочипу Бинса удалось идентифицировать. Оказалось, животное нашла женщина по имени Келли Райан, которая и отнесла его волонтерам.

«Я была в шоке, когда узнала, что у него есть семья», — сказала она.

Каре сообщили, что ее кот нашелся, и на следующий день она с супругом поехала забирать питомца.

«Я не могла поверить, что он выжил и преодолел такое расстояние», — признается шотландка.

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