Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хозяйка нашла своего пропавшего кота в 500 км от дома

Independent: в Шотландии хозяйка кота нашла своего питомца в 500 км от дома

close
Cats Protection

Хозяйка из Шотландии нашла своего пропавшего кота в 500 км от дома, пишет Independent.

Пропавший кот по кличке Бинс вернулся к своей хозяйке Каре Макберни спустя несколько недель после исчезновения. Бинс пропал в конце октября, но его нашли в городе, расположенном в 500 км от дома женщины.

Кара и ее муж искали любимца по всей округе, но безуспешно. В ноябре они получили неожиданный звонок из организации Cats Protection, сообщившей, что благодаря микрочипу Бинса удалось идентифицировать. Оказалось, животное нашла женщина по имени Келли Райан, которая и отнесла его волонтерам.

«Я была в шоке, когда узнала, что у него есть семья», — сказала она.

Каре сообщили, что ее кот нашелся, и на следующий день она с супругом поехала забирать питомца.

«Я не могла поверить, что он выжил и преодолел такое расстояние», — признается шотландка.

Ранее ветеринары рассказали, сколько раз в день нужно кормить кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами