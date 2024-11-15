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В Петербурге помощника военкома отправили в СИЗО по делу о хищении выплат

Помощника военкома отправили в СИЗО по делу о хищении выплат вслед за женой

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Павел Лисицын/РИА Новости

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищении выплат для контрактников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Сергеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ (два эпизода). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025», — сообщает пресс-служба судов.

Согласно данным следствия, 51-летний помощник военкома совместно со своей 38-летней супругой организовывали фиктивное трудоустройство граждан в энергетическую компанию с помощью 41-летней сотрудницы отдела кадров.

Как сообщил городской главк МВД, от имени этих виртуальных сотрудников «заключались мнимые контракты с министерством обороны Российской Федерации, касающиеся прохождения военной службы и участия в специальной военной операции». Эти действия были направлены на получение денежных средств, предназначенных для участников СВО.

Отмечается, что ранее под стражу по тому же делу заключили супругу Сергеева Анастасию. Она фиктивно заняла должность в филиале ПАО «Россети Ленэнерго» и затем фиктивно подписала контракт с министерством обороны РФ. Благодаря этому женщина получила от компании выплату в размере 750 тыс. рублей.

Ранее жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест по делу об особо крупной растрате.

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