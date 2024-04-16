Врач предупредил об опасности дефицита белка в рационе пожилых

Пожилым людям важно получать достаточное количество белка с едой, потому что его дефицит приведет к потере мышечной массы и снижению иммунитета. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Один из механизмов старения – саркопения, то есть потеря мышечной массы. Это весьма опасное возрастное осложнение <...>. Одной из причин развития саркопении является дефицит белка в пище. <...> От белка зависит и иммунитет. Он тоже нуждается в притоке белковой пищи. Для размножения клеток крови также нужен белок. Получается, что он необходим для жизни человека», — уточнил эксперт.

При этом представителям старшего поколения лучше потреблять растительный, а не животный белок, добавил врач. Например, бобовые (фасоль, горох) и крупы. Мясо можно есть один-два раза в неделю, рыбу — три-четыре, птицу — два-три раза, заключил Гинзбург.

Ученые из Уорикского университета в Великобритании до этого обнаружили, что сбалансированное питание без «перекосов» у сторону белков, жиров или углеводов повышает подвижность интеллекта и скорость обработки информации, а также улучшает память и исполнительные функции (гибкое мышление и самоконтроль).

Ранее сообщалось, что ученые научились добывать ценный белок из отходов пивоварения.