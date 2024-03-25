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Эксперты назвали главные правила питания в пожилом возрасте

ОСН: после 60 лет важно сократить потребление соли и включить в рацион рыбу

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С возрастом в организме человека происходят изменения, поэтому рацион питания нужно пересматривать, считают эксперты. Так, после 60 замедляется метаболизим, поэтому в сутки рекомендуется потреблять не более 2100 ккал, а при физической активности — 2200 ккал, выяснила Общественная Служба Новостей.

В пожилом возрасте сокращается секреция слюнных желез, меняется кишечная флора, поэтому с помощью питания можно корректировать самочувствие. Питаться рекомендуется 4-5 раз в сутки, распределяя приемы пищи в зависимости от калорийности — это помогает ускорить метаболизм и нормализовать уровень сахара в крови.

Специалисты советуют отдавать предпочтение рыбе, а не мясу, и ни в кем случае не переедать. Полезно будет отказаться от сахара и хлебобулочных изделий. Лучше выбирать легкие продукты, чаще употреблять кисломолочку, сезонные овощи, фрукты и зелень. В зависимости от индивидуальных потребностей нужно принимать витаминно-минеральные комплексы.

Также после 60 лет рекомендуется сократить потребление соли, пить достаточно негазированной воды, потреблять не менее 60 гр. белка в сутки, есть диетическое постное мясо, а при потере аппетита на фоне приема лекарств — обратиться к врачу.

Женщинам старше 30 лет специалисты тоже советуют пересмотреть питание. К примеру, снизить уровень потребления сахара, есть меньше кондитерских изделий с трансжирами, отказаться от кетчупа, майонеза, белого хлеба.

Напомним, врачи отмечают, что для снижения риска инсульта в пожилом возрасте следует добавить в рацион полезные продукты, ограничить потребление соли и заниматься спортом.

Ранее диетолог объяснила, как худеть в пожилом возрасте.

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