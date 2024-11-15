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Контрактник в костюме ниндзя с пистолетом и мечом напугал жителей Петербурга

78.ru: в Петербурге задержали контрактника в костюме ниндзя с пистолетом и мечом

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Shutterstock

В Петербурге мужчина с пистолетом и мечом, одетый в костюм ниндзя, напугал прохожих. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 14 ноября во дворе дома № 15 на улице Маршала Захарова. Там заметили мужчину, который был во всем черном и маске на лице. При этом у него на поясе висел предмет, похожий на пистолет, а за спиной находился меч. Он направлялся в сторону универсама «Пловдив».

Очевидцы сообщили о подозрительном мужчине в полицию, и на место прибыли стражи порядка, которые задержали его. Он оказался военнослужащим по контракту. Установлено, что меч за его спиной был искусственным, однако сотрудники правоохранительных органов все равно доставили его в отдел. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что россиянин пойдет под суд за угрозы катаной росгвардейцам.

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