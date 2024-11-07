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Судья отменил решение главы Пентагона по обвиняемым в терактах 11 сентября

Военный судья признал действительной сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября

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Marty Lederhandler/AP

Военный судья полковник Мэттью Макколл постановил, что отмененная ранее министром обороны США сделка о признании вины обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года действительна. Об этом пишет New York Times.

Судья постановил, что, отменяя сделку, министр обороны США Ллойд Остин действовал за пределами своих полномочий. Теперь трое обвиняемых — Халид Шейх Мохаммед, Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хаусави — должны каждый по отдельности предстать перед судом для подачи своих заявлений о согласии на сделку, которая позволит им получить наказание в виде пожизненного заключения вместо электрического стула.

3 августа сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил помилование троих участников теракта 11 сентября 2001 года. Остин снял соответствующие полномочия с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, курировавшей это дело в судебном процессе. В администрации президента США не знали об этой сделке.

Ранее трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать вину.

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