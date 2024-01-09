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В Херсоне снесли памятник Маяковскому

На Украине сообщили о сносе памятника Маяковскому в Херсоне

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Телеграм-канал Деколонизация.Украина

В подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Об этом сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«В Херсоне демонтирован бюст Маяковскому. Процесс деколонизации активно продолжается и в южных областях Украины», — говорится в сообществе.

Фотографию пустого постамента опубликовали в канале.

Этот памятник был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка «Гилея», в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

На Украине продолжают избавляться от советского наследия. Больше всех пострадали памятники советским воинам. По информации президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, Киев снес более 1,5 тысяч памятников и монументов на территории Украины.

Недавно администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Решение было подтверждено 24 декабря на общем собрании местных жителей.

Ранее на Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату.

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