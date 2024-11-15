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Московские полицейские поймали курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 17 млн рублей

В Москве поймали курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 17 млн рублей

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Global Look Press

В Москве полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в работе курьерами мошенников. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по городу сообщает «Лента.ру».

По информации издания, стражи порядка задержали двоих 20-летних приезжих из Новосибирской области. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Молодых людей заключили под стражу.

По версии правоохранителей, мошенники убедили 62-летнюю женщину обналичить сбережения и передать их курьерам — ими выступили задержанные. Когда они забрали у пенсионерки часть денег, то оставили себе в качестве вознаграждения по 250 тысяч рублей.

Ранее петербургские полицейские поймали лжесотрудницу ФСБ, обманувшую пенсионерку.

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