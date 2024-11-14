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Назван срок, за который иноагенты смогут получать деньги со спецсчетов

Иноагенты в случае отмены статуса смогут получить деньги в течение 15 дней

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В случае отмены статуса иностранные агенты смогут получить находящиеся на спецсчетах деньги в течение 15 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта о спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность.

Отмечается, что средства в том числе могут быть перечислены на другой банковский счет.

Также, согласно готовящемуся законопроекту, на имя иноагента может быть открыт только один рублевый спецсчет.

14 ноября в Госдуму внесли законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам гонораров за их интеллектуальную деятельность. По словам спикера ГД Володина, под него подпадают деньги от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов иноагентов. При этом если иноагент не будет открывать спецсчет самостоятельно, то «это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары».

Приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении депутаты планируют на следующей неделе.

Ранее стала известна сумма штрафов иноагентам в 2024 году.

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