На востоке Польши нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в польском городе Люблин, который находится на востоке страны. Об этом сообщил телеканал Polsat.

По информации журналистов, неразорвавшийся снаряд нашли вечером 14 ноября при проведении строительных работ. Граждане обратились в экстренные службы, после чего на место прибыли саперы.

Сначала специалисты оцепили боеприпас, а затем приняли решение эвакуировать жителей шести близлежащих улиц. В результате свои дома временно покинули около 3000 человек.

Ожидается, что взрывотехники обезвредят бомбу в течение дня. Никакие детали о самом снаряде, включая его тип, в материале не уточняются.

11 ноября на территории собора Петра и Павла, расположенного в Петергофе, при выполнении реставрационных работ нашли неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в правительстве Санкт-Петербурга, снаряд находился внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма.

На место выезжали сотрудники МЧС РФ, правоохранительных органов и Росгвардии. К текущему моменту боеприпас уже обезвредили.

Ранее в Московской области рабочие обнаружили авиационную бомбу во время заливки фундамента.