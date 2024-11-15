Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На востоке Польши нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

Polsat: в Люблине после обнаружения бомбы времен войны эвакуировали 3000 жителей

close
Shutterstock

Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в польском городе Люблин, который находится на востоке страны. Об этом сообщил телеканал Polsat.

По информации журналистов, неразорвавшийся снаряд нашли вечером 14 ноября при проведении строительных работ. Граждане обратились в экстренные службы, после чего на место прибыли саперы.

Сначала специалисты оцепили боеприпас, а затем приняли решение эвакуировать жителей шести близлежащих улиц. В результате свои дома временно покинули около 3000 человек.

Ожидается, что взрывотехники обезвредят бомбу в течение дня. Никакие детали о самом снаряде, включая его тип, в материале не уточняются.

11 ноября на территории собора Петра и Павла, расположенного в Петергофе, при выполнении реставрационных работ нашли неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в правительстве Санкт-Петербурга, снаряд находился внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма.

На место выезжали сотрудники МЧС РФ, правоохранительных органов и Росгвардии. К текущему моменту боеприпас уже обезвредили.

Ранее в Московской области рабочие обнаружили авиационную бомбу во время заливки фундамента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами