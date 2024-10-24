В Подмосковье рабочие нашли авиационную бомбу

В подмосковном Клину рабочие, которые занимались строительством на частной территории, обратились в экстренные службы с сообщением о неприятной находке. На место выезжали взрывотехники. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Связавшиеся со спасателями мужчины рассказали, что заливали на участок фундамент, когда наткнулись на предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место взрывотехники подтвердили их опасения — находкой оказалась фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Боеприпас заржавел, но сохранил свои очертания.
«Специалисты поместили боеприпас в специализированный контейнер и вывезли его в безопасное место, где обезвредили, соблюдая технику безопасности», — уточнили взрывотехники.
До этого похожую находку сделала жительница Калининградской области, которая отправилась в лес за грибами.
Ранее тверской школьник помог обезвредить старый снаряд, найденный в лесу.