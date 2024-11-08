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Психолог объяснила, как избавиться от синдрома самозванца в работе

Психолог Ефремова: ревизия опыта поможет избавиться от синдрома самозванца

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Shutterstock

Людям, которые хотят избавиться от синдрома самозванца (склонности занижать свой уровень навыков и профессионализма) в работе, стоит провести четкую ревизию своего опыта по цифрам и фактам. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала клинический психолог, основатель школы обучения психологии Ева Ефремова.

«Задайте себе вопросы: сколько конкретно времени вы занимаетесь этой сферой? Например, стаж вождения автомобиля стоит считать с момента своей первой попытки. Сколько прямых часов опыта есть в этой сфере? Какое количество ошибок совершено? Кстати, чем больше, тем лучше! Эксперт в чем-то это не тот, кто все знает, а тот, кто совершил практически все возможные ошибки и научился на них», — посоветовала психолог.

Помимо этого, она призвала вспомнить, какие маркеры общественного признания применимы для вас. К ним можно отнести как награды и титулы, так и любую другую позитивную оценку окружающих. При этом Ефремова призвала сохранять непредвзятость. По ее словам, важно провести анализ фактов и сделать вывод, почему проделанная работа заслуживает похвалы.

Бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова до этого говорила, что синдром самозванца, мешающий расти в бизнесе и карьере, часто встречается у амбициозных людей, которые могли бы без труда преодолевать трудности, если бы справились с внутренним состоянием. По ее словам, один из признаков синдрома самозванца — вечная погоня за совершенством и разочарование от того, что не удается достичь идеала.

Ранее ученые выяснили, что женщины чаще страдают от синдрома самозванца.

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