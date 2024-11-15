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Возбуждено дело против военных ВСУ, обстрелявших старинную церковь в Курской области

СК возбудил дело против военных ВСУ, обстрелявших церковь в Курской области

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Возбуждено уголовное дело в отношении украинских военнослужащих, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что в середине ноября военные ВСУ и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Казачья Локня обстреляли Дмитриевскую церковь.

В ходе предварительного следствия в СК установят и привлекут к предусмотренной законом ответственности всех представителей украинской армии, причастных к этому преступлению, добавили в ведомстве.

Дмитриевскую церковь построили в 1880 году в честь святого Дмитрия Солунского. В годы советской власти полуразрушенный храм сначала закрыли, а потом приспособили под храм. Восстанавливать церковь начали в 1990-х годах.

О повреждении объекта, который недавно был отреставрирован, пресс-служба правительства Курской области сообщила 13 ноября.

Ранее в Курской области в результате обстрелов был поврежден Крестовоздвиженский храм.

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