Крестовоздвиженский храм в Курской области пострадал при обстрелах ВСУ

Крестовоздвиженский храм в селе Черкасское-Поречное Суджанского района Курской области пострадал при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.

Как отмечает агентство, ансамбль Крестовоздвиженской церкви является памятником архитектуры регионального значения.

По последним данным, в результате украинских обстрелов в регионе пострадали пять храмов и одна обитель.

Митрополит Курский и Рыльский Герман сообщал, что на территории, захваченной украинскими военными, и на территориях проведения боевых действий находятся около 22 храмов. По его информации, настоятель храма Рождества Богородицы села Гуево иеромонах Симеон (Боруха) остается на оккупированной ВСУ территории.

14 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что оперштаб принял решение об обязательной эвакуации Глушковского района.

Ранее очевидец рассказал о стрельбе ВСУ из танков по домам в селе Курской области.