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Тысяча участников СВО подала заявки на второй поток программы «Время героев»

На отбор во второй поток программы «Время героев» подала заявки тысяча человек

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«Время героев»

Свыше тысячи участников военной спецоперации подали заявки на отбор во второй поток программы «Время героев» за первые 8 часов с момента начала регистрации. Об этом сообщил Telegram-канал программы.

«За первые часы (0:00-8:00 15 ноября) с момента начала регистрации на отбор во второй поток  программы «Время героев»  уже более тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки», — говорится в сообщении.

О приеме на второй поток программы было объявлено 14 ноября. Получившие хорошие оценки по итогам отбора на первый поток, но не успевшие подать заявку на второй автоматически становятся участниками нового отбора. Кроме того, добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию, однако не успели пройти тестирование. Отдельно будут рассматриваться участники, которые успешно завершили дистанционное обучение и показали высокие результаты.

Регистрация продлится до 12:00 мск 15 января 2025 года, а весной состоится заседание Общественного совета, на котором будет утвержден состав следующего потока обучения на магистерской программе «Время героев».

Ранее Артем Жога призвал участников СВО подавать заявки для участия в программе «Время героев».

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