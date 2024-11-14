Объявлено формирование второго потока обучения программы «Время героев»

В ходе заседания общественного совета программы «Время героев» было объявлено о том, что будет сформирован второй поток обучения на магистерской программе. Соответствующее сообщение появилось на сайте «Время героев».

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что участники на второй поток будут отбираться из разных категорий.

Получившие хорошие оценки по итогам отбора на первый поток, но не успевшие подать заявку на второй автоматически становятся участниками нового отбора. Кроме того, добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию, однако не успели пройти тестирование. Отдельно будут рассматриваться участники, которые успешно завершили дистанционное обучение и показали высокие результаты.

«Кроме этих трех категорий мы объявляем отбор второго потока для тех, кто весной вообще не услышал, не поверил, не подумал – мы говорим им добро пожаловать на программу», – сказал Кириенко.

Регистрация на второй поток начнется 15 ноября и продолжится до 12:00 мск 15 января 2025 года.

Кандидаты, которые не смогли завершить какой-либо из этапов отбора, получат такую возможность – заполнить анкету и написать эссе можно будет в личном кабинете, а пройти тестирование – в пунктах дистанционной оценки (ПДО). Для участников специальной военной операции (СВО), которые находятся на передовой, будет предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование в особом порядке. Ветераны и участники СВО, которые не находятся на передовой, могут посетить ПДО и пройти полную процедуру регистрации и отбора в очном формате.

Для участия в программе «Время героев» прошедшей весной было подано более 44 тысяч заявок, из них в первый поток попали 83 человека. Они отбирались по следующим критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм; управленческий опыт; управленческий потенциал.

В начале октября пресс-служба Высшей школы государственного управления Президентской академии сообщала, что на базе мастерской управления «Сенеж» начался второй образовательный модуль программы «Время Героев».

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Весной 2025 года состоится заседание Общественного совета, на котором будет утвержден состав следующего потока обучения на магистерской программе «Время героев».