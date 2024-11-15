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В АТОР оценили вероятность отмены системы «все включено» в Турции

В АТОР заявили, что турецкие отели никогда не откажутся от системы «все включено»

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Shutterstock

Предпосылок к отмене системы all inclusive в турецких отелях нет, поскольку популярные сети никогда не откажутся от этого формата. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Как мы все устали от такой уже набившей оскомину манеры привлекать в низкие периоды внимание к турецкому направлению. Никаких абсолютно предпосылок к отмене данного формата в ближайшее и не ближайшее время нет. Безусловно, Турции хорошо бы ввести стандарты и минимальные требования для данного формата, чтобы отели, неспособные их исполнять, сосредоточились на тех туристах, кому он не нужен. Но весь масс-маркет и сети никогда не откажутся от этого формата», — сказал он.

Мурадян добавил, что в случае отказа от концепции «все включено» популярность турецкого направления снизится не только среди российских туристов, но и среди европейских.

«Если вдруг произойдет повсеместный отказ и отели на захотят обходить запрет (во что я не верю), то тогда популярность направления снизится, и речь не только про российский рынок, но и немецкий и английский», — подчеркнул он.

До этого президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что отмена концепции all inclusive в отелях, от которой в стране чувствуется «усталость», не приведет к снижению числа российских туристов.

Представители турецкого турбизнеса уже размышляли о пересмотре концепции услуг all inclusive. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предлагал отказаться от этого формата и перейти на вариант, когда отдыхающие сами могут выбирать нужные им опции.

Ранее Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян на ноябрь.

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