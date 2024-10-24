Названа самая популярная страна у российских туристов

В ноябре российские туристы забронировали 48% авиабилетов за рубеж, а самым популярным отпускным направлением стал Стамбул (Турция) — 8% от всех заграничных перелетов. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Также туристы планируют отпуск в Ереване (Армения) и Дубае (ОАЭ), на эти направления пришлось по 6% бронирований. В Баку (Азербайджан) на ноябрь запланировано 5% перелетов, а на Пхукете (Таиланд) — 4%.

В этом ноябре россияне будут отдыхать за границей на день дольше, чем в прошлом году — в среднем девять дней. Самый длительный отдых бронируют в Бангкоке — две недели, а самым семейным направлением стал Дубай — каждый шестой авиабилет с детьми.

В сервисе собрали самые дешевые билеты туда-обратно в ноябре на одного пассажира:

Из Москвы:

• В Стамбул (Турция) — от 22 480 рублей;

• В Ереван (Армения) — от 18 820 рублей;

• В Дубай (ОАЭ) — от 22 900 рублей;

• В Баку (Азербайджан) — от 22 200 рублей;

• В Пхукет (Таиланд) — от 50 600 рублей с пересадками.

Из Санкт-Петербурга:

• В Стамбул (Турция) — от 26 000 рублей с пересадками;

• В Ереван (Армения) — от 22 000 рублей;

• В Дубай (ОАЭ) — от 35 500 рублей с пересадками;

• В Баку (Азербайджан) — от 28 000 рублей;

• В Пхукет (Таиланд) — от 61 700 рублей с пересадками.

Из Екатеринбурга:

• В Стамбул (Турция) — от 31 300 рублей с пересадками;

• В Ереван (Армения) — от 26 200 рублей;

• В Дубай (ОАЭ) — от 42 200 рублей;

• В Баку (Азербайджан) — от 22 700 рублей с пересадками;

• В Пхукет (Таиланд) — от 75 300 рублей с пересадками.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ездить в Новосибирск.