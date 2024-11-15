Российская чиновница отправится в колонию за махинации с квартирами сирот

В Минусинске суд признал виновной сотрудницу муниципалитета по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Дело было возбуждено после ведомственной проверки, которая установила, что с октября 2022 года ведущий инженер жилищного отдела городской администрации, имея доступ к закрытой информации о выданных сиротам квартирах на условиях специализированного найма, а также об их задолженностям по коммунальным услугам, передавала ее риелторам.

Чиновница угрожала сиротам, что они лишатся квартиры из-за долгов, если не приватизируют ее. После приватизации сироты продавали квартиры по заниженной стоимости знакомым риелторам обвиняемой. Последняя с каждой сделки получала свой процент. Взамен проданных квартир сироты получали площадь, часто не пригодную для жилья, или со значительным ухудшением условий проживания.

Своими действиями сотрудница администрации причинила ущерб четверым сиротам на общую сумму 2,7 млн рублей.

Обвиняемую приговорили к 2 годам и 6 месяцам наказания с отбыванием срока в колонии общего режима.

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