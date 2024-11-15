В Москве завершили сезон проката электросамокатов

В Москве завершился сезон электросамокатов и велосипедов, городской прокат в Москве больше не доступен для аренды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды», — отмечается в публикации.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что в столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому в целях безопасности нужно было завершить сезон проката. Он подчеркнул, что электросамокаты и велосипеды являются востребованным транспортом для поездок на небольшие расстояния.

«Горожане совершили на них более 73 млн поездок в этом сезоне. В 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью: добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», — сказал он.

В ноябре вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что россиянам не стоит передвигаться на электросамокатах в дождь и снег, потому что такие погодные условия повышают риск получения травм и попадания в ДТП.

Ранее стало известно, как часто поездки на электросамокатах заканчиваются авариями.