Россиянин изнасиловал иностранку в туалете ресторана в Петербурге

В Петербурге мужчина изнасиловал 21-летнюю иностранку в туалете ресторана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 14 ноября в одном из городских ресторанов. Мужчина в туалете заведения совершил изнасилование гражданки Белоруссии, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате пострадавшую девушку госпитализировали. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в изнасиловании иностранки задержали 36-летнего мужчину. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Екатеринбурге 19-летняя иностранка оказалась в больнице с разрывом половых органов после ночи в компании нового знакомого-земляка, который ее изнасиловал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье двое мужчин связали и изнасиловали девушку-дворника.