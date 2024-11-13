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В Подмосковье двое мужчин связали и изнасиловали девушку-дворника

Двое жителей Подмосковья изнасиловали девушку, связав ее ремнями

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Depositphotos

Молодые люди изнасиловали девушку в подмосковном Воскресенске, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, двое местных жителей встретились в квартире со своей знакомой и в какой-то момент напали на нее. Злоумышленники повалили жертву на пол и обездвижили ее, связав руки и ноги ремнями. Вдвоем они избили потерпевшую, а затем один из подельников ее изнасиловал.

Известно, что пострадавшая работает дворником, у нее есть ребенок. По делу назначены необходимые экспертизы, ведется расследование.

Ранее таксист с купленными правами изнасиловал россиянку и попытался скрыться за границей.

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