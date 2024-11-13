В Подмосковье двое мужчин связали и изнасиловали девушку-дворника

Молодые люди изнасиловали девушку в подмосковном Воскресенске, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, двое местных жителей встретились в квартире со своей знакомой и в какой-то момент напали на нее. Злоумышленники повалили жертву на пол и обездвижили ее, связав руки и ноги ремнями. Вдвоем они избили потерпевшую, а затем один из подельников ее изнасиловал.

Известно, что пострадавшая работает дворником, у нее есть ребенок. По делу назначены необходимые экспертизы, ведется расследование.

Ранее таксист с купленными правами изнасиловал россиянку и попытался скрыться за границей.