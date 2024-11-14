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Молодая мигрантка попала в больницу после изнасилования земляком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мигрантка попала в больницу после изнасилования земляком

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Depositphotos

В Екатеринбурге 19-летняя мигрантка оказалась в больнице после ночи в компании нового знакомого-земляка. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, две девушки из Киргизии гуляли в микрорайоне Сортировка и там познакомились с 36-летним земляком, который, в отличие от них, пребывал в России незаконно. Мужчина предложил им поехать «погреться» в съемную квартиру, и подруги согласились.

Прибыв в жилище, они стали распивать алкоголь, а затем легли спать. Однако ночью одна из девушек проснулась из-за того, что мужчина совершал с ней половой акт. Она испугалась и не стала сопротивляться.

После произошедшего девушка ощутила недомогание и вызвала скорую помощь. Ее доставили в больницу с подозрением на разрыв половых органов.

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого в изнасиловании иностранца. Мужчина заявил, что соитие с девушкой было по взаимному согласию. Его поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое жителей Подмосковья изнасиловали девушку, связав ее ремнями.

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