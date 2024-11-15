Суд заключил под стражу новых фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых новых фигурантов дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

Двух фигурантов обвинили согласно пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Еще двух подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо».

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям. Всего Басманный суд Москвы арестовал 30 человек.

Ранее суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries.