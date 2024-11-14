Суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы продлил срок ареста 13 фигурантам дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку дел.

В судебных материалах говорится, что обвиняемые «осознанно» пошли против общественного порядка в присутствии сотрудников полиции, что свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением.

Отмечается, что с 13 по 15 ноября суд рассмотрит 25 ходатайств о продлении срока ареста.

В конце сентября Басманный суд арестовал 30 обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, 14 из них обжаловали арест.

Вооруженный конфликт у офиса Wildberries в центре Москвы в бизнес-центре «Романов Двор» произошел 18 сентября. Двое охранников получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще семь человек получили разного рода ранения.

Ранее глава Wildberries заявила о попытках мужа тайно отобрать у нее компанию.