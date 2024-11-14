На западе Москвы ликвидировано открытое горение

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что горение ликвидировали в квартире на 13-м этаже на площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 12 человек, в том числе двух детей, одного спасти не удалось.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы подчеркнули, что улицы Воейкова и Михаила Певцова были перекрыты на время тушения пожара в доме на Ленинском проспекте.

До этого в ГСУ СК России по городу Москве сообщили, что одному ребенку потребовалась госпитализация, у него выявили признаки отравления продуктами горения.

В ведомстве организовали проведение доследственной проверки. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, добавили в СК.

Кроме того, днем 14 ноября в жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами.

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.