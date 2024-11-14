Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе молодого человека наказали за любовь к вольной борьбе

В Кузбассе штраф за нарушение тишины грозит слишком громкому болельщику

close
Shutterstock

В Новокузнецке привлекли к ответственности слишком громкого болельщика, сообщили в полиции Кузбасса.

Недавно в дежурную часть полиции обратилась 68-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на соседа, живущего этажом выше. По словам горожанки, мужчина смотрел по телевизору спортивное состязание и громко комментировал происходящее на экране. Для проверки информации на место выехал участковый, который вскоре убедился в том, что женщина была права.

Оказалось, что 18-летний хозяин квартиры вместе с друзьями смотрел соревнования по вольной борьбе, молодые люди искренне переживали за спортсменов и эмоционально реагировали на их победы и поражения. В итоге на юношу составили протокол за нарушение тишины и покоя граждан, ему грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирской области оштрафовали вьетнамцев из-за их любви к русской кухне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами