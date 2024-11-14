В Кузбассе молодого человека наказали за любовь к вольной борьбе

В Новокузнецке привлекли к ответственности слишком громкого болельщика, сообщили в полиции Кузбасса.

Недавно в дежурную часть полиции обратилась 68-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на соседа, живущего этажом выше. По словам горожанки, мужчина смотрел по телевизору спортивное состязание и громко комментировал происходящее на экране. Для проверки информации на место выехал участковый, который вскоре убедился в том, что женщина была права.

Оказалось, что 18-летний хозяин квартиры вместе с друзьями смотрел соревнования по вольной борьбе, молодые люди искренне переживали за спортсменов и эмоционально реагировали на их победы и поражения. В итоге на юношу составили протокол за нарушение тишины и покоя граждан, ему грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирской области оштрафовали вьетнамцев из-за их любви к русской кухне.