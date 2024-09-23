Вьетнамцев остановили на российской границе и наказали из-за любви к русской кухне

Задержавшихся в России граждан Вьетнама наказали за нарушение правил пересечения государственной границы. Об этом говорится на сайте Карасукского районного суда.

В середине сентября Дао Конг Хуан и его жена Нгуен Тхи Тху Хоай были задержаны на автомобильном пункте пропуска «Павловка» на границе с Казахстаном. Оказалось, что иностранцы, уклонившиеся от выезда с территории РФ в установленный срок, незаконно находились на территории страны. Супруги рассказали, что приехали в Россию учиться блюдам русской кухни, так как у себя на родине они владеют отелем и рестораном, где собираются кормить русских туристов.

В Новосибирске Дао Конг и Нгуен Тхи обучались у знакомых вьетнамцев, но вовремя не покинули страну, так как не знали установленных законом правил. Они попросили дать им возможность вернуться в Россию, чтобы продолжить изучать русские традиции. В итоге суд оштрафовал любителей национальной кухни, иностранцы заплатят штраф в размере 40 тыс. рублей каждый.

Ранее столичного дворника решили выдворить из страны за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).