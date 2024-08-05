В Петербурге подросток, страдающий психическим расстройством, напал на отца-инвалида

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток набросился с ножом на своего отца-инвалида и сам попал в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне утром юноша поссорился со своим 47-летним отцом и атаковал его, вооружившись кухонным ножом. Мужчина стал защищаться и выбил клинок из рук сына. Инцидент произошел в одном из домов во 2-м Рабфаковском переулке, после чего оттуда в больницу доставили обоих участников семейной ссоры.

У нападавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сейчас он находится в реанимации. У его родителя выявили такие же травмы, а также множественные колото-резаные раны, но отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители изъяли с места происшествия два ножа, подростка уже задержали, его собираются привлечь к уголовной ответственности.

В публикации говорится, что весной в отношении юноши уже возбудили уголовное дело. Тогда несовершеннолетнего обвинили в реабилитации нацизма за нацистское приветствие, отданное им в ТЦ «Меркурий». Также известно, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, каков его диагноз, не уточняется.

Ранее отец сдавил шею сына-подростка после ссоры и отправил его в больницу.