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Вербовавшие российских подростков иностранцы предстанут перед судом

В Адыгее будут судить сторонников террористов, вербовавших подростков

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Владимир Николаев/РИА Новости

В Республике Адыгея перед судом предстанут иностранцы, обвиняемые в организации деятельности террористической группировки. Об этом сообщает Следственный комитет России по республике.

Следствие установило, что мужчины являются сторонниками экстремистских взглядов и поддерживают международную террористическую организацию. С 2013 года они занимались распространением идеологии террористов и пытались вербовать новых сторонников, включая подростков из Майкопа, с которыми общались через мессенджеры.

После задержания и помещения в следственный изолятор обвиняемые продолжили агитацию своих идей, пытаясь оправдывать действия террористов среди других заключенных.

Уголовные дела уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сегодня ФСБ задержала жителя Республики Ингушетия, которого подозревают в том, что он предоставлял SIM-карты женам и вдовам боевиков ИГ (организация запрещена в России). Мужчина устанавливал контакты с женщинами, находящимися в курдских фильтрационных лагерях, и предоставлял им коды для подключения к мессенджерам и социальным сетям, сообщил источник телеканала в правоохранительных органах.

Ранее власти Запорожской области рассказали о вербовке детей украинскими силовиками.

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