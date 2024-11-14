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Политолог заявил о патриотическом консенсусе между партиями

Политолог Рудаков: Путин играет важную роль в становлении парламентаризма

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин играет важную роль в становлении парламентаризма в стране и ежегодно проводит встречи с представителями парламентских фракций. Об этом по итогам встречи главы государства с председателем партии и руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким рассказал эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат исторических наук Александр Рудаков.

По его мнению, постоянный конструктивный диалог, обмен идеями и предложениями является проявлением уважения президента к избирателям всех политических партий.

«Принципиально важно, что лидеры фракций, и, в целом, депутаты Госдумы – это непосредственные представители населения страны, диалог с которыми дает возможность получить обратную связь, оценить обстановку в регионах», — сказал он.

Рудаков отметил, что, несмотря на различие политических платформ, представителей всех крупных партий объединяют базовые принципы патриотического консенсуса – защита суверенитета и поддержка национальных целей развития.

«Консолидация политических сил выводит диалог с главой государства на новый уровень эффективности. Если раньше лидеры фракций поднимали вопросы о партийных проблемах, то сейчас весь диалог строится вокруг солидарности и стратегий развития государства на будущий период», — сказал эксперт.

Он считает, что это подтверждает приверженность всех лидеров партий базовым принципам патриотического консенсуса, их готовность вести работу в общенациональных интересах.

При этом историк обратил внимание, что российская партийная система активно развивается. По его словам, несмотря на то, что сегодня в Госдуме представлены пять фракций, политическая повестка в регионах еще более обширна.

«Так, по итогам ЕДГ-2024 года в Кабардино-Балкарии в заксобрание прошли «Зеленые», в Карачаево-Черкессии мандат получила «Гражданская платформа», а в областную думу Волгоградской области прошла «Партия пенсионеров России». Таким образом, в России обеспечено представительство всех политических партий и различных интересов граждан», — сказал Рудаков.

По его словам, повышается и качество депутатского корпуса. Он уточнил, что резко возросло число социально-ответственных парламентариев, которые работают не только в правовой сфере, но и организовывают волонтерскую деятельность.

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