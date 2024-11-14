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Россиянин, бросивший девушку в фонтан из-за синих волос, погиб на СВО

Ura.ru: свердловчанин, напавший на девушку из-за цвета волос, погиб на СВО

Житель Каменска-Уральского Свердловской области Руслан Шишигин, который попал в колонию за нападение на синеволосую девушку, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, Шишигин скончался в августе в ходе боев у Новоселовки Первой в ДНР. Его похоронили на Волковском кладбище 14 ноября. Мужчине было 32 года.

1 августа 2023 года Шишигин вместе с приятелем напал на прохожую на улице Строителей. Причиной стала внешность девушки: ее волосы были выкрашены в синий. Потерпевшую бросили в фонтан и несколько раз ударили по лицу. В беседе с правоохранителями обвиняемые признали, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Шишигин проходил обвиняемым по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц). Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где участник СВО напал с ножом на собутыльника со словами «не служил — не мужик».

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